TPBL

TPBL》172公分高錦瑋狠賞208公分洋將麻辣鍋！雲豹力退戰神收主場7連勝

2026/02/01 19:39

雲豹主場告捷。（TPBL提供）雲豹主場告捷。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園雲豹今在麥卡洛、克羅馬、高錦瑋都進帳至少20分之下，以98：87力退台北台新戰神，豪取主場7連勝。

雲豹昨靠克羅馬末節挺身而出力退排名第2的新竹攻城獅，今續在中壢國民運動中心交手戰神，兩隊過去3度交手雲豹握有2勝優勢，雙方首節打完以21：21平分秋色，雲豹次節靠麥卡洛單節獨攬14分，打出31：20的一波流取得雙位數優勢，172公分的主控高錦瑋更在第二節尾聲賞了戰神身高208公分的洋將史東一記火鍋，讓主場球迷沸騰。

易籃後，雲豹一度將領先擴大至20分差，但團隊在第四節陷入得分荒，戰神靠雷蒙恩跳出來頻頻得手，在倒數1分半追到只剩6分差，不過基德隨後的外線出手被克羅馬蓋掉完成快攻灌籃，也撲滅戰神反撲氣燄，雲豹最後以9分差捍衛主場，近期再寫3連勝續居聯盟王座。

麥卡洛攻下雲豹最高26分，另有15籃板，克羅馬挹注22分、7籃板、5助攻，高錦瑋也有20分進帳，米勒拿下13分。

戰神方面，基德19分、11籃板，梅克命中率不佳，18投7中攻下18分、20籃板，主控丁聖儒繳本土最佳13分，雷蒙恩12分有8分集中在第四節。

史東。（TPBL提供）史東。（TPBL提供）
高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）
梅克。（TPBL提供）梅克。（TPBL提供）
雷蒙恩。（TPBL提供）雷蒙恩。（TPBL提供）
麥卡洛。（TPBL提供）麥卡洛。（TPBL提供）
克羅馬。（TPBL提供）克羅馬。（TPBL提供）

