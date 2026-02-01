自由電子報
棒球》林益全G3殊死戰熄火無緣奪冠 深圳藍襪獲首屆CPB冠軍

2026/02/01 20:32

林益全。（資料照，記者塗建榮攝）林益全。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕CPB立春聯賽總冠軍賽G3最終戰，深圳藍襪靠著吳啟銳7局下的致勝安打，終場以4：3擊敗上海正大龍，勇奪首屆CPB總冠軍。

今年元旦開打的CPB立春聯賽，共有深圳藍襪、上海正大龍、福州海俠和廈門海豚四隊參賽，並由深圳藍襪以例行賽10勝5敗成績拿下聯盟第1，排名第2的上海正大龍在外卡賽擊敗排名第3的福州海俠後，由深圳藍襪和上海正大龍展開3戰2勝制的總冠軍賽。

深圳藍襪和上海正大龍前兩場戰成1：1平手，今天在G3決一生死，藍襪在4局下靠著安打串聯以及對手的守備失誤，一共灌進3分，藍襪先馳得點，但陣中洋投切里（Derrick Cherry）在6局上遭遇亂流，上海正大龍追成3：3平手。

吳啟銳在7局下當英雄，在一三壘有人、2人出局時，擊出帶有致勝分的關鍵安打，幫助藍襪以1分超前，牛棚投手王鵬斐、阿庫尼亞（Jose Acuna）依序守成，前統一獅洋投瑞奇之子布爾戈斯（Enrique Burgos）最後成功關門守住勝利，深圳藍襪終場以4：3贏球，收下首屆CPB總冠軍。

效力上海正大龍隊的林益全，剛加盟時一度繳出打擊率破6成的「6割男」表現，只是到了例行賽最後四戰未敲安打，在總冠軍賽G1累計5打數未敲安，G2則是單場雙安貢獻1分打點，今天G3則是4支0，無緣助隊奪冠。

