自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》本土長人之光！謝宗融豪取16分 獵鷹送勇士本季客場5連敗

2026/02/01 19:46

獵鷹與勇士球員爆發衝突。（記者吳孟儒攝）獵鷹與勇士球員爆發衝突。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台南台鋼獵鷹本土長人謝宗融今天從板凳出發拿16分、6籃板，加上決勝節的重要貢獻，團隊共5人得分達雙位數，終場以97：91逆轉台北富邦勇士，收下2連勝，也送給勇士本季客場5連敗。

今天開賽沒多久就爆發衝突，勇士洋將古德溫跳投出手得分，讓獵鷹後衛白薩不滿，直接上前衝撞古德溫，也進一步引爆雙方球員衝突，好在裁判隨即介入，才未引爆更嚴重的衝突。最終古德溫和白薩各吞一次違反運動精神犯規，而獵鷹洋將翟蒙也因在衝突期間湊一腳，因此被判一次違反運動精神犯規。

勇士在首節一度領先達16分，但團隊失誤過多，上半場就出現14次失誤，獵鷹在第二節靠著谷毛唯嘉、謝宗融聯手拿15分，率隊打出32：18，兩節打完以52：51後來居上。

兩隊一路拉鋸至決勝節，獵鷹在78：78平手時靠著多比、謝宗融和谷毛唯嘉連續得分，拉出9：0的攻勢，當勇士迎頭趕上時，謝宗融又再度挺身而出，先是面框突破得分之後，又再搶下進攻籃板後直接擺進2分，在最後階段助隊擴大差距，奠定勝基。

獵鷹在禁區得分以46：28大勝勇士，團隊共5人得分達雙位數，洋將多比拿21分，谷毛唯嘉拿17分，謝宗融拿16分，貝納師13分、10籃板，翟蒙10分，王律翔替補出賽也有9分。

勇士以古德溫25分最佳，莫巴耶拿17分、13籃板，林志傑拿本土最高12分，阿庫斯有11分，辛特力替補13分，其餘球員表現乏善可陳。

謝宗融（PLG提供）謝宗融（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中