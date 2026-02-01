PLG》本土長人之光！謝宗融豪取16分 獵鷹送勇士本季客場5連敗

獵鷹與勇士球員爆發衝突。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台南台鋼獵鷹本土長人謝宗融今天從板凳出發拿16分、6籃板，加上決勝節的重要貢獻，團隊共5人得分達雙位數，終場以97：91逆轉台北富邦勇士，收下2連勝，也送給勇士本季客場5連敗。

今天開賽沒多久就爆發衝突，勇士洋將古德溫跳投出手得分，讓獵鷹後衛白薩不滿，直接上前衝撞古德溫，也進一步引爆雙方球員衝突，好在裁判隨即介入，才未引爆更嚴重的衝突。最終古德溫和白薩各吞一次違反運動精神犯規，而獵鷹洋將翟蒙也因在衝突期間湊一腳，因此被判一次違反運動精神犯規。

勇士在首節一度領先達16分，但團隊失誤過多，上半場就出現14次失誤，獵鷹在第二節靠著谷毛唯嘉、謝宗融聯手拿15分，率隊打出32：18，兩節打完以52：51後來居上。

兩隊一路拉鋸至決勝節，獵鷹在78：78平手時靠著多比、謝宗融和谷毛唯嘉連續得分，拉出9：0的攻勢，當勇士迎頭趕上時，謝宗融又再度挺身而出，先是面框突破得分之後，又再搶下進攻籃板後直接擺進2分，在最後階段助隊擴大差距，奠定勝基。

獵鷹在禁區得分以46：28大勝勇士，團隊共5人得分達雙位數，洋將多比拿21分，谷毛唯嘉拿17分，謝宗融拿16分，貝納師13分、10籃板，翟蒙10分，王律翔替補出賽也有9分。

勇士以古德溫25分最佳，莫巴耶拿17分、13籃板，林志傑拿本土最高12分，阿庫斯有11分，辛特力替補13分，其餘球員表現乏善可陳。

