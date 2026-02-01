澳網》最年輕生涯全滿貫！球王艾卡拉茲逆轉喬科維奇奪冠

艾卡拉茲澳網封王，達成最年輕生涯全滿貫壯舉。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽男單決戰，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後勁十足，歷經4盤激鬥終挾2：6、6：2、6：3、7：5逆轉勝38歲塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），22歲西班牙好手賽史首度奪冠，也締造史上最年輕「生涯全滿貫」的歷史紀錄。

天賦十足的艾卡拉茲，已是公開年代最年輕打進四大賽、以及連四項男單決戰的超級新星，週日面對年長16歲的喬科維奇，克服熱機稍慢丟掉首盤的不利開局，次盤頭號種子重振旗鼓，並趁著第4種子老將狀態下滑強力反撲，兩度破發扳回一城。第3盤艾卡拉茲乘勝追擊，大角度強抽與驚人移位速度壓制經驗豐富勁敵，再度雙破拿下，也取得聽牌優勢。

喬科維奇喊出醫療暫停，第4盤服藥換拍再上陣，但球風全面的艾卡拉茲也越戰越勇，第9局頂住壓力，接連抽球美技化解危機，關鍵第12局「再見破發」，耗費逾3小時後來居上鎖定勝利，除了獨享415萬澳幣（約9254萬台幣）冠軍獎金，更成為公開年代年紀最小完成「生涯全滿貫」的男單球星。

艾卡拉茲先前大滿貫6冠，包括2024、25年法國公開賽、2023、24年溫布頓錦標賽，以及2022、25年美國公開賽，如今墨爾本公園攻頂圓夢，榮膺集滿四大賽的史上第6人，不讓地主傳奇拉沃（Rod Laver）、美國阿格西（Andre Agassi），以及瑞士費德爾（Roger Federer）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）、隔網對抗的喬科維奇等「三巨頭」專美於前，更以22歲又272天的年紀，超越場邊觀戰前輩納達爾保有的24歲102天紀錄。

身為「三巨頭」奮戰賽場的最後一人，喬科維奇拚出無與倫比韌性與續航力，只是5盤險勝二連霸的義大利勁敵辛納（Jannik Sinner），第38度挺進大滿貫決戰，上年紀的昔日球王已氣力放盡，首盤到手後擋不住來勢洶洶的快腿後浪逆襲，依舊無緣大滿貫25冠等壯舉。

