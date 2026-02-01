澳網》向納達爾致意全場發笑 喬科維奇輸球吐心聲：沒想過能上頒獎台

喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在生涯第38度的大滿貫決賽，自己最擅長的墨爾本球場不敵22歲的球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），賽後他也有感而發地表示，自己並沒有想過能夠今天能夠站在這個頒獎台上。

喬科維奇以6：2、2：6、3：6、5：7落敗，無緣生涯第11座澳網獎盃，首先他向現場觀眾致謝，並祝福艾卡拉茲，「你所做的事情是歷史性、傳奇性的。」同時喬科維奇也感謝自己的團隊能夠忍受他，在整個賽事給他的支持：「你們看到最好與最壞的我，這個成功也是給你們的。」

請繼續往下閱讀...

今天西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）致到場觀賽，喬科維奇特地向他致意，並展現幽默的一面讓現場笑開懷：「看你在觀眾席不是在這裡（場上）很怪，但我只想說，很榮幸跟你分享同一座球場，你能過來看我打決賽，對我來說是第一次，感覺有點奇怪，但很感謝你來。太多西班牙傳奇了，這感覺就像是二打一，不公平，不過沒關係。」

納達爾（右前）。（法新社）

喬科維奇在四強擊敗義大利強敵辛納（Jannik Sinner），最終不敵艾卡拉茲無緣捧盃，談到本屆賽事上觀眾的加油聲，喬科維奇坦言自己從沒想過能獲得那麼大的支持：「必須很老實的說，我其實沒有想過我能夠再一次站在最後一天的頒獎台上。上帝也不知道明天會發生甚麼事...這是一段很棒的旅程。」

"Obviously it feels very weird to see you there and not here."



Novak Djokovic addressed Rafael Nadal after his match with Carlos Alcaraz pic.twitter.com/PbzlG9MTHa — SportsCenter （@SportsCenter） February 1, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法