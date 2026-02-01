自由電子報
TPBL

TPBL》雲豹力克戰神勇奪主場7連勝 總教練羅德爾點名2位功臣

2026/02/01 20:37

高錦瑋。（雲豹提供）高錦瑋。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園雲豹今在麥卡洛、克羅馬、高錦瑋都進帳至少20分之下，以98：87力退台北台新戰神，豪取主場7連勝，總教練羅德爾賽後點名麥卡洛與本土好手汪哲宇。

此戰開局雙方勢均力敵，首節戰成21：21平手，進入第二節麥卡洛手感加溫，單節獨得14分，帶領雲豹半場取得11分領先，第三節更一度將分差擴大將近20分，然而第四節前段雲豹進攻陷入當機，遭對手將分差縮小至個位數，但關鍵時刻高錦瑋率先連得5分止血，隨後克羅馬送出關鍵阻攻並快攻灌籃得分，成功穩住戰局，最終順利收下勝利。

雲豹主帥羅德爾賽後表示，對球隊來說，背靠背出賽是很大的挑戰，但全隊仍展現團結精神拿下勝利，「我想特別點名麥卡洛與汪哲宇，他們這場挺身而出給予球隊幫助，儘管第四節球員受體力影響遭遇亂流，但最終全隊仍齊心協力穩住陣腳。」

麥卡洛。（雲豹提供）麥卡洛。（雲豹提供）

麥卡洛攻下全隊最高26分並抓下15籃板，為了這週的二連戰，大家這週都很認真練習，自己賽前準備也非常充足，且中壢主場帶給球隊很棒的能量，很開心能拿下勝利。

此外，克羅馬此戰繳出22分、7籃板、5助攻及3抄截，高錦瑋攻下20分、6籃板、3助攻，米勒亦有13分、5籃板進帳，二年級生汪哲宇出賽11分鐘拿下6分、3籃板以及2抄截。

高錦瑋表示，第四節因大家體能下滑導致得分當機，自己也打得較為急躁，但最終能夠穩住節奏，關鍵仍在於團隊防守的積極度，才能拿下這一勝。

汪哲宇。（雲豹提供）汪哲宇。（雲豹提供）

克羅馬。（雲豹提供）克羅馬。（雲豹提供）

