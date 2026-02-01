澳網》改寫史上最年輕全滿貫紀錄！艾卡拉茲向喬科維奇致上最高敬意

喬科維奇與艾卡拉茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今天以22歲8個月又7天之齡，擊敗38歲的傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）收下生涯第一座澳網冠軍獎盃，締造史上最年輕的生涯全滿貫成就，在頒獎台上，艾卡拉茲也展現謙遜一面，盛讚對手喬科維奇。

艾卡拉茲致詞時率先提到喬科維奇，直言他值得最棒的掌聲，盛讚喬科維奇所辦到的成就相當啟發他：「不只是網球員、還是以一個運動員的身分，非常鼓舞人心，看你打球很享受，能夠跟你一起分享更衣室，同一座球場，很感謝你所做的事情，這對我來說都是很大的鼓舞。」

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天到場觀戰，不只亞軍喬科維奇向他致意，艾卡拉茲也沒有忘記跟這位大前輩致謝「你從我大概14、15歲就關注我，對我來說能夠在你面前打球是莫大的榮幸，我們一起訓練、一起比賽，現在能夠看到你來看我比賽，真的對我來說與有榮焉」

艾卡拉茲不僅生涯首奪澳網冠軍獎盃、成為史上最年輕的全滿貫得主，年僅22歲的他職業生涯已經累積7座大滿貫冠軍獎盃，追平瑞典退役名將伯格（Bjorn Borg）紀錄，並列公開化年代以來，23歲以下選手拿到的最多大滿貫冠軍紀錄。

