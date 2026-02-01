澳網》大滿貫決賽「三殺」喬科維奇！艾卡拉茲寫史上第一紀錄：腳在抖

艾卡拉茲在大滿貫決賽對喬科維奇3勝0敗，是公開化年代史上第一位能夠繳出如此紀錄的球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今天澳洲網球公開賽男單決賽擊敗傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），成為史上最年輕的生涯全滿貫得主，同時根據《ESPN》指出，艾卡拉茲成為公開化年代史上第一位，能夠在決賽對單一球員完成3勝0敗以上紀錄的好手。

艾卡拉茲在今天輸掉1盤後連趕3盤拿下生涯第一座澳洲網球賽冠軍，他生涯在大滿貫決賽面對喬科維奇全部奪勝，包含今年（2026年）的澳網、2024年與2023年的溫網，是公開化史上第一位能在大滿貫決賽面對單一對手完成3勝0敗以上紀錄的球員，而且還是面對生涯拿過24座大滿貫冠軍的喬科維奇。

請繼續往下閱讀...

本場比賽38歲的喬科維奇與22歲的艾卡拉茲，是澳網自公開化年代以來年齡差距最大的一場對決，差了15歲又349天，也是四大滿貫史上年齡差距第二大的對決。

艾卡拉茲與辛納（Jannik Sinner）2人近期壟斷9座大滿貫冠軍，追平了費德爾（Roger Federer）跟納達爾（Rafael Nadal）2人在2005年法網到2007年美網的大滿貫9連冠，距離喬科維奇與納達爾2人壟斷2010年法網到2012年法網的11連冠還有2冠差距。上次非艾、辛2人奪冠，已經是2023年喬科維奇的美網冠軍。

艾卡拉茲賽後上主播台上透露，拿下這冠對他來說意義重大，因為這是自己一直在努力的目標，同時他也自爆，在冠軍點的時候自己的腳在抖，但他同時也想著，在那個時後就得拚盡全力，必須把握機會。

目前艾卡拉茲以7座大滿貫冠軍追平瑞典名將伯格（Bjorn Borg）紀錄，並列公開化年代以來，23歲以下選手拿到的最多大滿貫冠軍紀錄。被問到未來目標是否放在24座大滿貫冠軍時，艾卡拉茲坦言還太遙遠，因為他知道想要拿到一座大滿貫冠軍有多難，必須得在2、3個禮拜的期間保持好的精神與身體狀態，且他並沒有把每一座冠軍都視為理所當然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法