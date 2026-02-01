自由電子報
體育 網球

澳網》喬科維奇不放棄大滿貫25冠夢想：我始終相信能做到！

2026/02/01 22:37

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2026年澳洲網球公開賽功虧一簣，4盤遭到22歲西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）逆襲，儘管墨爾本公園男單決戰10連勝紀錄被終結，38歲塞爾維亞老將仍不氣餒，堅信還有機會挑戰大滿貫25冠等歷史壯舉。

「我始終相信自己能做到，否則就不會參賽。」對於各界質疑已上年紀的他，能否贏得職業生涯第25座大滿貫金盃的老問題，喬科維奇以4強5盤扳倒義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），以及決賽和艾卡拉茲鏖戰4盤的表現來回應，「這點我已經說過很多次。尤其和艾卡拉茲拚決賽的感覺很棒，開賽我打得非常出色，但第2、3盤表現下滑。本來感覺狀態很好，但之後情況發生變化，這就是職業競賽。當然，輸球肯定會難過，但我必須接受這結果。」

喬科維奇上回贏得大滿貫冠軍，已是2023年美國公開賽，他雖在2025年四大賽都晉4強，卻未能更進上層樓，直到今年澳網才重返決戰，「過去幾年把期望降低，這也讓我拋開一些不必要的壓力，感覺不再是大滿貫奪冠熱門也挺好的，這能帶來額外動力。我知道得擊敗這兩名年輕人才有機會奪冠，至少贏了一位，比起去年進步，感覺頗受鼓舞。」

