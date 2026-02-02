自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

ICE、2028奧組委主席致冬奧失焦　國際奧會主席遺憾

2026/02/02 04:12

〔中央社〕國際奧林匹克委員會主席柯芬特里今天表示，美國移民暨海關執法局人員進駐，以及洛杉磯奧運組委會主席捲入已故性犯罪富豪艾普斯坦檔案，導致冬季奧運失焦，都讓她「遺憾」。

法新社報導，美國大使館日前宣布，美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）將派遣執法人員參加米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運維安工作，即便華府駐羅馬大使表示，其角色僅屬「顧問性質」，仍引發義大利民眾不滿。

2028年洛杉磯夏季奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）則因出現在新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中，於昨天公開致歉。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）在冬奧6日開幕前的記者會中說：「我認為任何導致賽會失焦的事都令人遺憾，對吧？我們從多年經驗了解到，臨奧運前總有某些事會成為焦點，不論是社會議題，或茲卡病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，總有某些事浮上檯面。」

「但讓我保持信念的是，當開幕典禮舉行、運動員開始競賽時，轉瞬之間世界將再度感受到奧運的魔力和精神。」

美國駐義大使費爾蒂塔（Tilman J. Fertitta）1月28日指出，移民暨海關執法局國土安全調查處（Homeland Security Investigations）不會執行巡邏任務，僅擔任「顧問」角色。

移民暨海關執法局和美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）執法人員曾在美國多個城市執行任務，引發大規模抗議，近日明尼阿波利斯（Minneapolis）兩名示威者遭到槍擊致死，更激起廣泛譴責。

華瑟曼則因與艾普斯坦繫獄前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）2003年的曖昧電郵曝光，昨天發布致歉聲明。

柯芬特里表示，她沒有因此事與華瑟曼聯繫。（編譯：何宏儒）1150202

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中