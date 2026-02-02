自由電子報
網球

澳網》艾卡拉茲南半球大滿貫首冠 與費納雙雄有驚人巧合！

2026/02/02 07:07

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天生英雄命！艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首奪澳洲網球公開賽男單冠軍，不但締造史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」里程碑，還與「三巨頭」有著驚人巧合及連繫。

艾卡拉茲週日歷經4盤激戰，逆轉勝澳網「十冠王」喬科維奇（Novak Djokovic），隔網對抗的38歲塞爾維亞老將，正是「三巨頭」奮戰賽場最後一人。而22歲西班牙球王與場邊觀戰同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），還有本屆開幕週重返的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer），這三人在年度四大賽率先登場的澳網，首度奪冠過程與背景都非常相似。

艾卡拉茲和費、納雙雄，都在22歲首捧澳網金盃，這是他們第5次角逐，先前也從未進入決賽，而且最終勝利剛好在2月1日！現身拉沃中央球場見證艾卡拉茲勝利的納達爾，2009年澳網頭一回攻頂，當時左手拍「蠻牛」5盤險勝費爸，隔年以24歲102天在美國公開賽完成「生涯全滿貫」，如今這項紀錄正好被22歲又272天的艾卡拉茲超越。

至於費德爾2004年澳網初吻金盃，總計6度稱霸，2018年正是大滿貫最後第20冠；同樣已經引退的納達爾大滿貫22冠，倒數第2座為2022年澳網；喬帥傲視群雄的大滿貫24冠，則有10座來自南半球；如今天賦十足的艾卡拉茲大滿貫7冠在手，尤其墨爾本公園突破之後，能否續朝「三巨頭」偉業邁進？令各界高度期待。

