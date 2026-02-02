澳網》球王艾卡拉茲將刺袋鼠紋身 紀念墨爾本集滿全滿貫

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首奪澳洲網球公開賽男單冠軍，並完成集滿四大賽的「生涯全滿貫」里程碑，22歲西班牙世界球王賽後透露，即將增添袋鼠紋身來紀念歷史勝利。

「我說過，肯定是隻袋鼠圖騰。」艾卡拉茲決戰歷經4盤激鬥，大逆轉38歲的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），在墨爾本公園破天荒攻頂，笑擁職業生涯第7座大滿貫冠軍，為了延續過往慶功傳統，他在賽後記者會透露，打算用新刺青來銘記別具意義的澳網桂冠，「肯定會刺在腿上，還在考慮左腿或右腿，我必須挑個好位置，應該會靠近法國公開賽或溫布頓錦標賽的紋身。」

艾卡拉茲過往關鍵大滿貫奪冠，總會紋身紀念，包括溫網刺上草莓、法網留下艾菲爾鐵塔，去年9月二度贏得美國公開賽，則加上自由女神像和布魯克林大橋，如今他頂住與教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）拆夥的壓力，一舉突破澳網8強障礙，更以史上最年輕之姿完成全滿貫，自然要紋上南半球著名的袋鼠，「今年我懷抱更強烈的渴望，並保持足夠堅強心態，不受外界言論影響。能在這裡打出好成績，對我意義非凡，更是夢想成真。」

