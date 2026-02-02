自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》球王艾卡拉茲將刺袋鼠紋身 紀念墨爾本集滿全滿貫

2026/02/02 07:10

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首奪澳洲網球公開賽男單冠軍，並完成集滿四大賽的「生涯全滿貫」里程碑，22歲西班牙世界球王賽後透露，即將增添袋鼠紋身來紀念歷史勝利。

「我說過，肯定是隻袋鼠圖騰。」艾卡拉茲決戰歷經4盤激鬥，大逆轉38歲的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），在墨爾本公園破天荒攻頂，笑擁職業生涯第7座大滿貫冠軍，為了延續過往慶功傳統，他在賽後記者會透露，打算用新刺青來銘記別具意義的澳網桂冠，「肯定會刺在腿上，還在考慮左腿或右腿，我必須挑個好位置，應該會靠近法國公開賽或溫布頓錦標賽的紋身。」

艾卡拉茲過往關鍵大滿貫奪冠，總會紋身紀念，包括溫網刺上草莓、法網留下艾菲爾鐵塔，去年9月二度贏得美國公開賽，則加上自由女神像和布魯克林大橋，如今他頂住與教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）拆夥的壓力，一舉突破澳網8強障礙，更以史上最年輕之姿完成全滿貫，自然要紋上南半球著名的袋鼠，「今年我懷抱更強烈的渴望，並保持足夠堅強心態，不受外界言論影響。能在這裡打出好成績，對我意義非凡，更是夢想成真。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中