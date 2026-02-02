自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》生涯325轟的重砲蘇亞雷斯 僅拿1年4.7億短約重返紅人

2026/02/02 07:55

蘇亞雷斯。（資料照，路透）蘇亞雷斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年敲出49轟的重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），根據《ESPN》報導知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，蘇亞雷斯將以1年1500萬美元合約重返老東家紅人，並有2027年的共同選擇權。蘇亞雷斯曾經效力紅人7年，這是他是自2021年後再度重返紅人隊。

現年34歲的蘇亞雷斯去年季中交易大限前效力響尾蛇，出賽106場交出36轟、87分打點，打擊三圍是0.248/0.320/0.576，整體攻擊指數（OPS）為0.896，讓他生涯第二度入選明星賽。蘇亞雷斯在季中被交易至水手後，出賽53場交出13轟、31分打點，打擊三圍僅0.189/0.255/0.428。蘇亞雷斯上季共擊出49轟，追平2019年的生涯最多紀錄。

《ESPN》報導提到，各隊對於蘇亞雷斯在去年下半季表現不佳感到擔憂。而紅人隊最後仍開出1年1500萬美元合約找回蘇亞雷斯，外帶1600萬美元的共同選擇權、沒有買斷金。

蘇亞雷斯新賽季預計主要擔任指定打擊的位置。紅人隊目前三壘防區是兩屆金手套三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes），紅人21歲新人史都華（Sal Stewart）將擔任一壘手，

蘇亞雷斯過去3個賽季只缺席7場比賽，自2021年以來，有4個賽季的單季全壘打數超過30轟，生涯累積325轟。不過，蘇亞雷斯去年整季被三振196次排全大聯盟第四多。

