體育 籃球 NBA

NBA明星賽》替補名單出爐！ 41歲詹皇連22年入選寫史上最多

2026/02/02 08:40

詹姆斯。（資料照，法新社）詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA明星賽將在快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，NBA官方今天公布明星賽替補名單，湖人41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定入選，這將是他連續22年參與明星賽，創下NBA史上最多紀錄。

詹姆斯先前未入選明星賽先發，中斷連續21年入選全明星先發的紀錄。詹姆斯本季因坐骨神經痛缺陣，截至今天賽前，詹姆斯本季出賽30場，平均有21.9分、6.6助攻、5.8籃板的表現。此外，詹姆斯上季因傷缺席明星賽。

NBA今天宣布的明星賽替補名單，由聯盟教練們在過去一週票選出名單。西部名單方面，除了詹姆斯外，金塊主控J.穆雷（Jamal Murray）、拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）、雷霆長人霍倫格姆（Chet Holmgren）都是首度進明星賽，還有火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）、灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）、太陽球星布克（Devin Booker）也進明星賽。

東部的明星賽球員替補名單，活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）、熱火後衛鮑威爾（Norman Powell）、老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）都是首次進明星賽，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）、溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）、暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）也都進明星賽。

雖然今年明星賽在快艇主場直覺巨蛋舉行，快艇隊卻沒有選手入選明星賽。開季狀況欠佳的快艇隊，過去20戰豪取16勝。

《ESPN》指出，公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期小腿受傷，預計將缺席明星賽，因此快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）、或是火箭中鋒森根（Alperen Sengun），可能是頂替亞德托昆波的最佳人選。

西部的先發五人為東契奇、金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）、雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、以及勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。

今年NBA明星賽，西部的先發五人為湖人一哥東契奇（Luka Doncic）、金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）、雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、以及勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。

東部的先發5人為亞德托昆波、尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）、七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）、J.布朗（Jaylen Brown）。

