棒球 MLB

MLB》連3年百敗的白襪與紅襪做交易 換來163公里火球男和潛力右投

2026/02/02 10:43

希克斯。（資料照，美聯社）希克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊今天與紅襪隊做交易，白襪隊獲得火球男希克斯（Jordan Hicks）、潛力右投桑德林（David Sandlin）、以及2位日後指名的選手和現金，紅襪隊則是拿到潛力右投齊爾（Gage Ziehl）、以及1名日後指名的選手。

現年29歲的希克斯在2024年1月與巨人隊簽下4年總值4400萬美元的合約，但他只交出4勝7敗、防禦率4.10的成績，去年季中被交易至紅襪。

希克斯上季共出賽34場中有9場為先發，戰績2勝7敗、防禦率6.95，每局被上壘率為1.66，去年最快曾丟出101.7英哩（約163公里）的伸卡球。如今希克斯在短短一年內兩度被交易，也讓紅襪隊擺脫掉希克斯未來2年的2500萬美元薪水。

桑德林是紅襪農場排名第8的潛力新星，去年待在小聯盟2A和3A，整季出賽32場有14場先發，拿到9勝6敗、防禦率4.50，共投106局賞107次三振，被打擊率2成54。


白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）表示，桑德林今年有機會衝擊球隊的先發輪值，「我們相信他能夠在大聯盟長期擔任先發投手，並幫助我們贏得比賽。」

希克斯去年9月因右肩肌腱炎，進傷病名單，就再也沒有出賽。蓋茲提到，希望希克斯能夠恢復健康，並爭取進先發輪值，並認為以希克斯的狀態，也能為球隊牛棚做出貢獻。

過去3年至少單季百敗的白襪隊，休賽季補強動作頻頻，除了以2年3400萬美元簽下日本重砲村上宗隆外，還以2年2000萬美元網羅的終結者多明格茲（Seranthony Domínguez），用1年600萬美元約網羅外野手海伊斯（Austin Hays）。

