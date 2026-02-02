經典賽》台灣隊要注意！連2年3A敲25轟的工具人傳將加入南韓隊

惠特科姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界棒球經典賽3月登場，與台灣隊同組的南韓隊，根據韓媒《文化日報》報導，南韓隊預計至少2名、最多會有4名韓裔選手加入，包含太空人27歲的工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）。

韓媒《文化日報》報導，目前預計將代表南韓隊出戰的大聯盟選手，包含紅雀韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）、老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones），曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning），以及能守內外野多個守備位置的惠特科姆。

惠特科姆過去兩年短暫上到大聯盟，去年出賽20場，交出1轟1打點，打擊率1成25。惠特科姆生涯在大聯盟共出賽40場，平均打擊率1成78。

不過，惠特科姆近兩年在小聯盟3A都交出單季25轟成績，去年出賽107場，有25轟、64分打點，打擊率2成67的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.869。惠特科姆在2024年3A時期的OPS高達0.908。

惠特科姆去年在3A守過三壘、二壘、左外野、右外野、游擊、一壘等位置，能鎮守多個守備位置。若惠特科姆最終入選南韓隊，對南韓隊來說將多一顆活棋。

本屆經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

惠特科姆。（資料照，美聯社）

