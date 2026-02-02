自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊要注意！連2年3A敲25轟的工具人傳將加入南韓隊

2026/02/02 09:15

惠特科姆。（資料照，路透）惠特科姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界棒球經典賽3月登場，與台灣隊同組的南韓隊，根據韓媒《文化日報》報導，南韓隊預計至少2名、最多會有4名韓裔選手加入，包含太空人27歲的工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）。

韓媒《文化日報》報導，目前預計將代表南韓隊出戰的大聯盟選手，包含紅雀韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）、老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones），曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning），以及能守內外野多個守備位置的惠特科姆。

惠特科姆過去兩年短暫上到大聯盟，去年出賽20場，交出1轟1打點，打擊率1成25。惠特科姆生涯在大聯盟共出賽40場，平均打擊率1成78。

不過，惠特科姆近兩年在小聯盟3A都交出單季25轟成績，去年出賽107場，有25轟、64分打點，打擊率2成67的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.869。惠特科姆在2024年3A時期的OPS高達0.908。

惠特科姆去年在3A守過三壘、二壘、左外野、右外野、游擊、一壘等位置，能鎮守多個守備位置。若惠特科姆最終入選南韓隊，對南韓隊來說將多一顆活棋。

本屆經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

惠特科姆。（資料照，美聯社）惠特科姆。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中