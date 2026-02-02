網球》喬科維奇狂讚艾卡拉茲 「22歲已是傳奇」

喬科維奇（右）、艾卡拉茲（左）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在澳洲網球公開男單決賽不敵西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），屈居亞軍，但他仍稱讚對手，「22歲的他，已是一個傳奇球員。」

喬科維奇說：「他的成績早已能證明一切，他的職業生涯已然璀璨，我實在想不出更貼切的溢美之詞，他值得所有人的讚譽，這一點毋庸置疑。」喬帥補充：「他是個特別優秀的年輕人，觀念正確，來自良好的家庭，而如今年僅22歲的他，儼然是一名傳奇球員，在網球史冊上留下了濃墨重彩的一筆，這份成就，真的令人嘆為觀止。」

回憶起第一次跟艾卡拉茲交手，喬科維奇說：「我第一次和他交手時，他也就11、12歲吧，不對，他他那會時應該18、19歲。當時就能看出，他生來就注定成就非凡。當然，從那之後，他的變化也讓大家印象深刻，從體能、心智、球技，方方面面都實現了蛻變。他始終在尋求自我突破、球技進化，而這種心態，正是冠軍所必備的，永遠不能滿足於當下的球技，必須不斷進步，否則就會退步，因為所有人都在前進。」

喬科維奇說：「他就是個完美的網球選手，各方面都無可挑剔，而且如我所說，他人品極佳，備受尊敬。所以，恭喜他，也恭喜他的團隊和家人。他才22歲，這太不可思議了。對他而言，未來一切皆有可能。年紀輕輕就拿下七座大滿貫，還有無數其他榮譽加身，他的前路必定一片光明。」

喬科維奇認為，網壇的頂尖賽事，想必還是那辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲的天下。「而我們能做的就是奮力追趕。」

