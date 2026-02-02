自由電子報
NBA》東契奇30分、15籃板做白工 尼克逆轉湖人樂收6連勝

2026/02/02 10:38

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客尼克，即便「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高30分、15籃板，但難擋尼克在末節火力，最終以100：112慘遭逆轉，尼克笑納6連勝。

近期收下5連勝的尼克在自家主場迎戰近況也不差的湖人，首節和對方拉鋸，但在第2節尾聲，湖人靠著東契奇、艾頓（Deandre Ayton）接力得分，半場打完暫時以56：52領先。上半場湖人團隊命中率49%，東契奇拿下18分全隊最高，艾頓 5投5中、11分次之，尼克僅阿努諾比（OG Anunoby）一人得分上雙進帳11分。

尼克在第3節開局一波5：0攻勢超前，雙方展開拉鋸，雖然尼克一度靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）接力得分擴大領先，但湖人很快還以顏色，文森（Gabe Vincent）、東契奇接連命中三分球又超車，未料隨後連續失誤讓尼克逮到機會反擊，並在這節尾聲連續命中三分球，3節打完反倒取得8分領先。

湖人在末節一路苦追，最後關頭薛米特（Landry Shamet）連續命中三分球，助隊奠定勝基，終止對湖人的對戰3連敗。

湖人今天4人得分上雙，東契奇繳出全場最高30分、15籃板、8助攻，詹姆斯（LeBron James）22分、6助攻次之；尼克方面，阿努諾比攻下全隊最高25分、8籃板，薛米特進帳23分次之。

