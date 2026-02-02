自由電子報
NBA》公牛最多落後54分、遭熱火痛宰 河村勇輝繳6分6籃板6助攻

2026/02/02 11:34

河村勇輝。（路透）河村勇輝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊罕見與熱火的3連戰最後一場，公牛隊今天攻守崩盤全場遭熱火打爆，最多落後至54分，公牛隊最後在客場以91比134慘敗，吞下近5戰第4敗。身高172公分的公牛隊24歲後衛河村勇輝替補出賽拿到6分、6助攻、6籃板表現。

公牛隊首節打完就以13比34落後，半場打完以40比62落後。易籃後，熱火第三節攻下此戰單節最高的39分，讓公牛三節以62比101落後，末節熱火打出一波25比10攻勢後，領先分數來到全場最多的54分，熱火最終輕鬆收下勝利。

公牛以C.懷特（Coby White）16分最佳，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）12分，多桑姆（Ayo Dosunmu）、菲利普斯（Julian Phillips）各拿10分。領雙向合約的河村勇輝，全場上場26分42秒是本季最多，全場4投1中，外加4罰全進，拿到6分6助攻6籃板，另發生1次失誤，全場正負值「+2」卻是全隊最佳。

公牛隊全場最多落後多達54分，成為自美國時間2018年12月8日面對塞爾提克之戰最多落後58分以來，單場落後分數最多的一場比賽。

熱火全場7人得分上雙，中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）貢獻20分9籃板，拉爾森（Pelle Larsson）20分。熱火全場命中率50％，反觀公牛團隊命中率僅32％，團隊三分球命中率僅15％（41投6中）。

熱火中鋒中鋒艾德巴約（右起二）。（美聯社）熱火中鋒中鋒艾德巴約（右起二）。（美聯社）

