體育 棒球 中職

經典賽》「第1場吧！」葉總認為徐若熙投經典賽首戰的機率大

2026/02/02 11:22

味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕「龍之子」徐若熙今年轉戰軟銀鷹，今天也在位於宮崎的春訓基地進牛棚練投，而他赴日之前仍隨味全龍在斗六球場訓練，龍隊總教練葉君璋對他的狀況仍然相當了解，今天在斗六率兵操練時也透露，之前徐若熙進牛棚練投時都有拍下一些影片給軟銀球團參考。對於徐若熙代表經典賽台灣隊登板，葉總認為他扛首戰對澳洲的機率大，「應該第1場就直接讓他上吧！」

25歲的徐若熙去年季後行使中職旅外自由球員制度，並順利和軟銀鷹簽下3年最高總值1500萬美元的大合約，但他並沒有先投入經典賽台灣隊的集訓，在上月底赴日本之前，都隨著龍隊練習。葉總指出，之前徐若熙也已進過幾次牛棚練投，球數已來到30顆球左右，他會在旁邊錄下影片，並傳給軟銀亞洲區球探代表李杜軒參考，「我覺得他的狀況算是滿不錯。」

徐若熙今則在軟銀首度進牛棚練投，包括監督小久保裕紀和首席棒球總管城島健司都在旁觀察。葉總希望徐若熙就照著自己的節奏和方式去走，不要受到其他人的影響，「有些選手可能看到別人都在催（球速），就也跟著催下去，搞不好就受傷了。」

如果徐若熙將在月底隨軟銀來台參加台日棒球國際交流賽，並預訂在26日軟銀和台灣隊的比賽登板，持續朝3月5日經典賽開打的進度準備。台灣隊在經典賽首戰對手是澳洲，葉總則認為，應該是第1場就讓徐若熙上吧！

徐若熙。（資料照，記者廖振輝攝）徐若熙。（資料照，記者廖振輝攝）

