比AI還流暢！日本男排球星「滑跪土下座」 道歉影片全網瘋傳

2026/02/02 13:40

日本男排球星西田有志昨（1）日參加SV聯賽的明星賽，不慎發球失誤砸中工作人員，立即滑行做出「土下座」姿勢道歉，笑翻球場球迷。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）日本男排球星西田有志昨（1）日參加SV聯賽的明星賽，不慎發球失誤砸中工作人員，立即滑行做出「土下座」姿勢道歉，笑翻球場球迷。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本排球SV聯賽昨（1）日舉辦年末趣味明星賽，邀請10支隊伍人氣男排選手參加，吸引各國球迷關注。其中，隸屬大阪BLUTEON的舉對兼隊長西田有志，與其他選手PK發球準度時，不慎誤擊場邊工作人員，於是趕緊衝向對方，並以滑行做出「土下座」姿勢道歉，逗趣畫面曝光後迅速被全網瘋傳，球迷紛紛也調侃他的整套動作比AI還流暢！

被砸中的工作人員看到西田有志誠滿滿的道歉，笑得原諒他。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）被砸中的工作人員看到西田有志誠滿滿的道歉，笑得原諒他。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）

綜合日媒報導，SV聯賽上周末在兵庫縣神戶市舉辦男女排「ALL STAR GAMES」，總計9300多名球迷到場觀賽，比賽也透過線上平台進行直播。活動期間，主辦單位邀請數名選手進行挑戰技術的「發球打靶」項目，未料輪到西田有志時，他從球場端線發球，結果球整個偏離他目標落地位置的軌道，直直砸中場邊一名女性工作人員。

目睹突如其來的意外，現場球迷一度陷入騷動，西田有志也為此嚇了一跳，不過他迅速衝向受害女工作人員方向，並展現專業的「魚躍接球」（Diving Save）撲救動作，將自己從頭到腳貼合地板，順著光滑的地板一路滑行至女工作人員面前，接著再起身做出表準的土下座謝罪姿勢，期盼能讓對方感受到自己最誠摯的歉意。

從影片顯示，女工作人員看到西田有志滑到自己面前後，一度被嚇得往後退數步，不過最後很帶著笑容原諒西田有志，現場球迷也被充滿戲劇性的一幕，以及西田有志的神應對逗得哄堂大笑，並送上熱烈掌聲。事後主辦單位、現場球迷將這段小插曲分享到社群平台，意外被全球網友瘋傳，成為跨越國際與社群媒體的超人氣熱門網路化話題。

網友紛紛笑說，「歷史名場面」、「排球人都該學起來」、「是學銀魂前列腺煞車嗎？」、「飛撲姿勢跟速度真的100分」、「這可能是年度最爆笑的瞬間之一」、「這種事只有日本人做起來沒違和感」、「攝影師︰我整個晚上都在等這個大場面」、「第一次看到魚躍磕頭這麼順暢的，想必是有練習過」「荒謬到難以跟以後的小孩解釋這不是AI的程度」、「簡直是藝術！滑行道歉的動作一氣呵成，太完美了！」。

另外，不少網友好奇西田有志在地板做出這個動作，臉部、胯下等部位會不會非常疼痛，釣出內行排球人解釋，「魚躍接球」本來就會出現向前滑行的情況，經過反覆訓練後其實不會痛，反而能減緩身體衝擊、避免膝蓋直接跪地，至於西田有志的超長滑行純屬娛樂大眾，平時不會滑這麼遠。還有球迷笑說，看到西田有志的道歉姿勢過於順暢，懷疑他是不是常對心愛的妻子、前日本女排隊長古賀紗理那做出類似動作。

