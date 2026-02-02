經典賽》波多黎各威脅退出有用！ 原本遭拒保的兩位選手獲准參賽

莫蘭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界棒球經典賽3月登場，波多黎各不滿自家太多球星因保險問題無法打經典賽，威脅要退出賽事，引發大聯盟官方高度重視。根據專門報導經典賽的國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）消息指出，紅襪隊左投莫蘭（Jovani Morán）、雙城小聯盟投手基尼奧內斯（Luis Quiñones）將獲准參加經典賽。

波多黎各不少陣中大咖巨星都因保險問題無緣參賽，包含大都會球星林多（Francisco Lindor）、太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、剛加盟道奇隊的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）等大聯盟球星，讓波多黎各無法組成具有競爭力的陣容，因此讓波多黎各棒球總會主席奎里斯（José Quiles）揚言退賽。

請繼續往下閱讀...

根據報導提到，莫蘭、基尼奧內斯原本都因保險問題無法參賽，如今波多黎各棒球和大聯盟官方協商後，最後批准這兩名選手參賽。莫蘭與基尼奧內斯都是2023年經典賽波多黎各的國手。

依照大聯盟官網規定，所有在大聯盟40人名單的選手都必須擁有保險，以防在經典賽期間受傷導致選手在例行賽缺陣，球團能因此獲得保障。

波多黎各在本屆經典賽是A組的主辦國，與加拿大、哥倫比亞、古巴、巴拿馬同組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法