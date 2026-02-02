網球》艾卡拉茲沒費雷羅也沒差？ 美國傳奇：說不需要的該醒醒

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與知名教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）決定結束合作後，就在首場大滿貫賽就在澳洲網球公開賽奪冠，完成史上最年輕全滿貫紀錄，外界也掀起費雷羅的存在對於艾卡拉茲是否其實沒那麼重要的討論。

艾卡拉茲與費雷羅合作以來，生涯累積24座冠軍，包括6座大滿貫金盃，還登向世界球王寶座，而費雷羅也在去年獲得ATP年度最佳教練肯定。

就在艾卡拉茲宣布與費雷羅分道揚鑣，外界也聚焦他在澳網的表現，不過，小艾一路過關斬將奪下冠軍，對此，美國退休名將羅迪克（Andy Roddick）在自己的播客上表示，「這場大滿貫，他沒有費雷羅在身旁，但從沒有哪座的大滿貫成就能脫離費雷羅為他打下的基礎，所以那些說他根本不需要費雷羅的人可以醒醒了。」

羅迪克認為，艾卡拉茲在歷經團隊大變動之下還能扛住壓力，這確實讓人讚嘆，「但Carlos的成就，必定是他和費雷羅一起奠定好基礎的時光有極大連結，這好比你為房子翻新，但要慶幸房子的地基從未裂開，費雷羅就是他的地基。」

對於艾卡拉茲在22歲就完成不少成就，羅迪克表示，「他這一路的努力已讓人感到讚嘆，天賦固然是奪冠關鍵，但這更要歸功於他的團隊，是他們幫他平息場外的風雨，而此前外界的質疑從沒停過，要是他在比賽前段就打得踉蹌，所有人都會追問原因，這是人之常情。」

