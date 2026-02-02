中職》捕手「雙杰」還在日本 兄弟領隊打造「安靜學習」

中信兄弟今天舉行春訓開訓典禮。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟休賽季補強選手動作不多，但邀請多位客座教練來台，也頻繁送選手出國赴美國、日本進修。

今天中信兄弟開訓，捕手高宇杰、教練王峻杰還在日職歐力士春訓參與訓練。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟領隊劉志威說，球隊過去兩個賽季都能在例行賽拿下全年第一，這絕非容易的事，背後代表的是良好的團隊文化逐步建立。然而，僅僅做到這樣仍然不夠，若要真正站上冠軍位置，球隊必須持續進步。

劉志威說，不能只靠努力與技術，若沒有搭配正確的策略與運用，成效仍有限；而「正確的資訊」同樣關鍵。因此，休賽季期間，球團安排多位教練與選手前往美國、日本學習，目前仍有成員尚未返台，包括「捕手雙杰」，仍在歐力士春訓。

劉志威直言，「學習」是休賽季最重要的功課，因此也希望外界能理解，有時訓練環境需要保持安靜，讓球員與教練能專心吸收新知。

他最後總結，人生與球隊的發展都會面臨挑戰，或許能不斷取得「門票」，但真正決定勝負的關鍵，在於能否維持競爭力與學習力。球隊不怕面對失敗，最怕的是停滯不前；展望新賽季，目標只有一個──總冠軍。

中信兄弟領隊劉志威。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法