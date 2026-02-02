中職》葉總毫不遲疑會選林家正 但點出他是否返台選秀的關鍵在WBC

林家正。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕目前暫無所屬球隊的旅美好手林家正，之前在隨經典賽台灣隊集訓時被問及未來規畫一句「不排斥任何選項」，立刻引起他今年是否返台參加選秀的討論聲浪。味全龍今年選秀排在第2順位，總教練葉君璋今被問及若第一輪有林家正可選，毫不遲疑以「會啊」表示自己會選，但也認為取決於林家正是否參加中職選秀的關鍵，在於經典賽（WBC）表現。

林家正和季後遭到美職球團4度指定讓渡的鄭宗哲，都正隨經典賽台灣隊在高雄國訓中心集訓，外界對於兩人今年是否返回中職打球的意願，都相當關注。由於兩人之前都曾到天母球場和龍隊一起練球，葉總對於他們都抱持相當肯定的態度，「兩人除了球技，也有內涵，是態度各方面都很好的球員。這是真心話，不是場面話。」

請繼續往下閱讀...

儘管鄭宗哲在休賽季頻被DFA，但葉總認為這不能否定他的實力，「他一定有實力在，不然不會一直被球隊找，代表他是一個很好的籌碼。」葉總認為，鄭宗哲如果選擇待在美國，百分之百還會有機會，因此是否回台參加選秀，就要看他個人的想法。

至於林家正，葉總則提到兩人結識的淵源，指當年他在美國參加大聯盟選秀，後來決定去讀亞歷桑納州立大學，那段期間在休賽季返台時，就曾一起練過，「那時我在富邦當總教練，他有到新莊球場一起練，那時候就有接觸，後來陸續也有連繫。」葉總認為林家正是否返台選秀，在WBC的表現會成為關鍵，若表現好再受到國外球隊關注，但他當然持續旅外的機率就高，反之則應會考慮回台，「WBC的表現，會影響到他未來的路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法