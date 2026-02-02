自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》葉總毫不遲疑會選林家正 但點出他是否返台選秀的關鍵在WBC

2026/02/02 13:15

林家正。（資料照，記者李惠洲攝）林家正。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕目前暫無所屬球隊的旅美好手林家正，之前在隨經典賽台灣隊集訓時被問及未來規畫一句「不排斥任何選項」，立刻引起他今年是否返台參加選秀的討論聲浪。味全龍今年選秀排在第2順位，總教練葉君璋今被問及若第一輪有林家正可選，毫不遲疑以「會啊」表示自己會選，但也認為取決於林家正是否參加中職選秀的關鍵，在於經典賽（WBC）表現。

林家正和季後遭到美職球團4度指定讓渡的鄭宗哲，都正隨經典賽台灣隊在高雄國訓中心集訓，外界對於兩人今年是否返回中職打球的意願，都相當關注。由於兩人之前都曾到天母球場和龍隊一起練球，葉總對於他們都抱持相當肯定的態度，「兩人除了球技，也有內涵，是態度各方面都很好的球員。這是真心話，不是場面話。」

儘管鄭宗哲在休賽季頻被DFA，但葉總認為這不能否定他的實力，「他一定有實力在，不然不會一直被球隊找，代表他是一個很好的籌碼。」葉總認為，鄭宗哲如果選擇待在美國，百分之百還會有機會，因此是否回台參加選秀，就要看他個人的想法。

至於林家正，葉總則提到兩人結識的淵源，指當年他在美國參加大聯盟選秀，後來決定去讀亞歷桑納州立大學，那段期間在休賽季返台時，就曾一起練過，「那時我在富邦當總教練，他有到新莊球場一起練，那時候就有接觸，後來陸續也有連繫。」葉總認為林家正是否返台選秀，在WBC的表現會成為關鍵，若表現好再受到國外球隊關注，但他當然持續旅外的機率就高，反之則應會考慮回台，「WBC的表現，會影響到他未來的路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中