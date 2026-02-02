自由電子報
中職》「不要把自己看太重」 陳子豪在味全的第2年盼能轟出價值

2026/02/02 13:50

陳子豪。（記者廖耀東攝）陳子豪。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕陳子豪在前年季後以10年大合約從中信兄弟轉戰味全龍，去年在龍隊第1年的打擊表現卻不如預期，全壘打數更掉到只有4轟，今年第2年他不但從秋訓、重訓營都完整參與，也期盼能打出雙位數全壘打來回應球團期待。但陳子豪謹記總教練葉君璋所說「不要把自己看太重」，會用更放鬆的心態去面對比賽，也期待對老東家中信兄弟能發揮應有實力。

陳子豪原本去年有入選經典賽資格賽36人名單，卻因開打前的台韓熱身賽滑壘造成腰部受傷，不但最終無緣首次披上成棒國際賽戰袍，還影響到他第1年在龍隊的季前調整，「去年一開始就進入防護組，調整進度很慢。」有了去年經驗，陳子豪在球團安排下從去年季後秋訓到今年初重訓營都完整參與，儘管季後的休息時間變少，但他覺得身體感覺滿舒適，很開心有個健康的開始。

去年以大合約加盟後的壓力和責任感都很重，陳子豪不諱言一開始確實很緊張，無論做什麼都很積極，卻可惜沒有拿出好的表現，「葉總可能覺得我想太多，就有特別告訴我，球隊人很多，不要把自己看太重。」

陳子豪坦言自己的個性跟去年同樣轉隊加入的朱育賢不同，「朱哥沒有適應上的問題，可能跟他的個性沉穩有關，我是高低起伏很明顯，來到新球隊更明顯。」陳子豪也不諱言，去年對兄弟時就很想打好，「每次去洲際都想說一定要打怎樣，結果就打不到。感覺對到兄弟想要打得更好，但都不如預期，可能就像葉總講的，不要把自己看太重，要放鬆一點。」

