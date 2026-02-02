中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞

歐文揚。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。

歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入運科領域。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，歐文揚的叔叔Delmon Young，選手時期面對歐文揚現任教練團隊友王建民，對戰打擊率高達4成67，當年堪稱「建仔殺手」之一。

歐文揚說，父親跟叔叔曾在大聯盟出賽，他堂弟目前也效力雙城小聯盟體系，對他而言，能在海外擔任教練是寶貴經驗。

被問及王建民，歐文揚說：「我本來就知道他，今天教練們聊天，有人指他給我看。不得不承認，在那樣的大投手面前，我很害羞。」至於叔叔生涯對王建民的數據，歐文揚得知之後也笑了，他說：「我們的教練團很大的優勢就是經驗，亞洲的一線聯盟，教練團資歷也是首屈一指。」

歐文揚28歲之齡，在教練領域年紀相對小，和二軍選手的年齡差距也不算太大。歐文揚說，溝通上也許有些幫助，但他自認，自己也身為年輕教練，同樣持續學習，這樣的心態也有助球員發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法