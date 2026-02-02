自由電子報
華航贊助台灣隊包機前進日本WBC！ 今起日本全航線機票促銷最低78折起

2026/02/02 14:54

（圖由華航提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕第6屆世界棒球經典賽（WBC）今年3月登場，中華航空今天（2日）宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參加WBC，同時，為了讓全台球迷更貼近此次經典賽事，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠。

華航表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球12強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為WBC備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴Team Taiwan以最高士氣迎戰世界強隊。

華航指出，為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造Team Taiwan應援專屬網站，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，精選航線台北－東京成田新台幣9,492元起、台北－大阪新台幣9,660元起（以上均為未稅價）。2月24日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為台灣隊喝采。

華航提及，為迎接即將開打的世界棒球經典賽，也加入「冠軍之路」紀錄片企業包場活動，重溫Team Taiwan在世界棒球 12 強賽中奪冠的熱血時刻，透過紀錄片再次感受球員的拚搏精神與團隊力量。

（記者吳亮儀攝）

