NBA》SGA砍34分率雷霆擊退金塊 剛入選明星賽的穆雷狂打鐵

〔體育中心／綜合報導〕雷霆、金塊兩大西部強權本季首次交手，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天攻下34分，華勒斯（Cason Wallace）飆進7顆三分球、全場貢獻生涯單場新高的27分，幫助龍頭雷霆在客場以121比111擊敗金塊。原本暫居西部第2的金塊中止2連勝，排名也掉至西部第3。

兩隊各有不少傷兵，雷霆J.威廉斯（Jalen Williams）、米契爾（Ajay Mitchell）、卡盧索（Alex Caruso）都因傷缺陣；金塊則是C.布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、A.戈登（Aaron Gordon）皆受傷缺陣。

雷霆上半場打完以62比55領先，第三節在華森（Peyton Watson）、皮克特（Jalen Pickett）合砍4顆三分球在內，幫助金塊一度追至71比74。這時雷霆長人中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）先砍進三分，華勒斯也投進兩顆三分彈，SGA再投進一顆三分在內，雷霆打出15比3攻勢拉開分差，三節完雷霆以101比85領先。末節雷霆穩穩維持雙位數分差，最終收下勝利。

雷霆隊以吉爾吉斯亞歷山大34分最佳，外帶13助攻、2抄截。華勒斯拿27分，剛入選明星賽的霍倫格姆14分賞3次阻攻，威金斯（Aaron Wiggins）14分6籃板。雷霆仍以39勝11敗居西部龍頭。

金塊以華森29分最佳，MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）16分8助攻7籃板、發生6次失誤。首次入選明星賽的J.穆雷（Jamal Murray）全場16投僅4中拿到12分、傳出12次助攻。「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）13分。金塊以33勝17敗排西部第3。

