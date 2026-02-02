自由電子報
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿第13代春訓綽號球衣登場 以「深紅戰色」震撼亮相

2026/02/02 14:55

樂天桃猿第13代春訓綽號球衣登場。（樂天桃猿提供）樂天桃猿第13代春訓綽號球衣登場。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕樂天桃猿春訓綽號球衣作為球團經典傳統，今年正式邁入第13代，2026年春訓全新綽號球衣以「深紅戰色」震撼亮相，威猛呈現專屬桃猿的硬派風格，並將於2月10日石垣島交流賽中首度登場，揭開新賽季序幕。

本季春訓主題定調為「暴力猿覺醒」，整體設計以低調內斂卻極具張力的深紅色系為主軸，透過層層堆疊的視覺語彙，勾勒出桃猿男兒專屬的戰鬥意象。深沉色調象徵春訓期間默默累積的能量與實力，也完整詮釋開季前蓄勢待發、迎戰所有挑戰的強悍氣勢。

春訓綽號球衣的另一大看點，便是深受10號隊友喜愛的「看綽號猜選手」環節，為季前增添不少話題與樂趣，「綠島囡仔」、「醬油」不難猜，但誰是「格魯」？誰又是「YO柏」？又有哪些綽號會讓人忍不住「噗」地笑出來？答案就留待日後一一揭曉。

為讓10號隊友在春訓期間就能「做伙」披上同款戰袍，樂天桃猿同步推出春訓全系列商品，即日起於官方電商平台及實體通路全面開賣，商品內容除春訓綽號球衣外，亦包含外套、帽Ｔ、球帽與紀念球等多款周邊商品。

樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，鍾亦恩。（樂天桃猿提供）樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，鍾亦恩。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，陳世展。（樂天桃猿提供）樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，陳世展。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，許賀捷。（樂天桃猿提供）樂天桃猿第13代春訓綽號球衣，許賀捷。（樂天桃猿提供）

