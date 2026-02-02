自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》大戰7局扳倒美國一姐張安 華裔美女王艾米首奪美洲杯冠軍

2026/02/02 16:12

華裔女將王艾米在美洲杯女單決賽擊退美國一姐張安，首度封后。（取自國際桌總官網）華裔女將王艾米在美洲杯女單決賽擊退美國一姐張安，首度封后。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2026年美洲杯桌球賽今天在美國舊金山激戰落幕，23歲的華裔女將王艾米在女單決賽以4:3扳倒世界排名37的美國一姐張安，首度在這項大賽封后；巴西名將卡德拉諾則在男單決賽以4:1收拾美國一哥卡納克，第四度奪冠。

這項原本名為泛美杯的賽事，和亞洲杯、歐洲16強杯、非洲杯、大洋洲杯都是國際桌總世界杯的資格賽，各洲前4名可直接取得今年世界杯門票。

世界排名61的王艾米在女單8強賽先以4:1解決波多黎各的柏格絲，4強再以4:1力退世界排名20的巴西名將高橋布魯娜，報了去年在4強賽1:4落敗的一箭之仇，也終止高橋布魯娜的2連霸。決賽面對張安，兩人過去在國際賽交手4次各拿2勝，不過最近2次交鋒王艾米都笑到最後，去年美國大滿貫賽王艾米也以3:1獲勝。

今天再度遭遇，王艾米打完前4局以11:5、14:12、6:11、11:8占上風；張安在第5局展開逆襲，以11:8、11:9連下兩局扳平戰局。決勝局，王艾米很快地回神，以11:3鎖定勝利，寫下對戰3連勝。

曾代表美國參加2024年巴黎奧運的王艾米，不但外型亮眼還是學霸，目前在加州大學洛杉磯分校（UCLA）主修神經科學，輔修會計學，她在贏得美洲杯冠軍後，世界排名也將竄升至39。

18歲的台裔小將陳伊依在女單8強賽以0:4不敵高橋布魯娜，連續兩年在8強止步。

