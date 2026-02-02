經典賽》大谷翔平無緣鬼神二刀流！美媒揭密：對大聯盟球隊是壞消息

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平在日前的道奇球迷見面會上，被總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布將不會於第六屆世界棒球經典賽擔任投手，無緣投打二刀流，記者赫南德茲（Dylan Hernandez）便在《加州郵報》上分析他不以投手身分登板的背後原因。

道奇總教練羅伯斯在見面會上明言，大谷不會在WBC投球，並表示是大谷自己的決定，如果大谷想投，道奇球團願意放行：「我不確定他去年投了多少局，但如果能把整個休季用來完整調整，我期待他在例行賽的投球局數能比去年增加。」談及大谷這項決定，羅伯斯坦言一點也不意外，同時補充：「但我也不會說我感到鬆一口氣，他很清楚自己去年的節奏，現在為了能在2026年以二刀流身分出賽，他讓自己處於萬全準備狀態，我認為這是正確的決定。」

赫南德茲在同日針對此件事情挖掘後續消息，他說道：「這對參加WBC的其他國家來說或許是好消息，但對大聯盟其他球隊來說，可能是一則壞消息。」、「極度重視自身歷史地位的大谷若願意犧牲國際舞台的榮耀，這顯示他在例行賽可能有著不一樣的盤算。」赫南德茲猜測，大谷翔平肯定抱持著某個遠大目標，例如奪下第五座MVP，或是成為首位榮獲塞揚獎的日本投手。

由於本屆WBC大谷翔平僅以打者身分參賽，赫南德茲認為，如此一來道奇隊就沒必要在球季初期為了保護他的手臂而採取極端措施：「換句話說，大谷有望確保足以讓他成為塞揚獎候選人的先發登板次數。

上個賽季大谷翔平為了幫助球隊渡過投手傷病潮，在尚未能夠投滿規定局數的情況下，便以假先發登板，最終累積14場先發登板，主投47.0局送出62K，拿下1勝1敗，防禦率2.87，季後賽先發登板4場，主投20.1局送出28K，拿下2勝1敗，防禦率4.43，整季合計投了67.1局。赫南德茲文末總結：「大谷翔平正為了在道奇隊創造全新歷史的球季而持續推進準備。」

