籃球》下台導火線？霍瓦斯閃電離職、八村壘回歸日本隊現曙光

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本籃球協會（JBA）今天宣布和霍瓦斯（Tom Hovasse）解除日本男籃總教練的合約，主要原因為雙方在國家隊未來發展方向上存在分歧，因而做出的綜合考量，但目前新任主帥人選尚未確定。

59歲的霍瓦斯自2015年起接掌日本女籃國家隊兵符，且帶隊在2020東京奧運奪下銀牌，締造史上最佳成績，之後他也接掌男籃總教練一職，並帶隊在世界盃搶下巴黎奧運參賽門票，這也是日本男籃時隔48年再次獲得奧運參賽資格。

不過，日本男籃在去年亞洲盃僅拿下第9名，NBA球星八村壘也表達對日本籃協的不滿，甚至認為有比霍瓦斯更適合日本男籃主帥的人選，都被認為是他下台的導火線。原本日本籃協和霍瓦斯的合約將到2028年洛杉磯奧運後，如今突然解約也引發外界譁然。

對於和霍瓦斯結束合作，日本籃協解釋，「雙方在國家隊未來發展方向上存在分歧，並非針對任何個人，而是根據未來政策做出的綜合性決定。」

霍瓦斯則表示，「我由衷地感謝協會在10年前給我這個寶貴的機會。這段旅程充滿起伏，但這段時光彌足珍貴，我永遠不會後悔，謝謝大家。我從未與如此敬業的團隊共事過，你們對籃球的熱愛和專業知識令人深受鼓舞。」他補充說：「對於能夠執教日本隊優秀的成員，我感到無比自豪，正是因為你們的奉獻和努力，我們才取得如此輝煌的成就。」

