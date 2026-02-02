棒球》中職愈來愈好看 劉基鴻對自己的要求更高

劉基鴻。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕在2019年獲味全龍第1指名入隊，25歲的劉基鴻在休賽季向女友求婚成功，今年新球隊更多了一份責任感，他對於中職各隊的競爭更加激烈，以及強投豪打徐若熙和林安可等人相繼赴日，也都激發他的正向意識，「中職愈來愈好看，對自己的要求要更高，自律性也要更高。」

味全龍在2019年重返中職的第1次選秀會上，就用狀元籤選了內野手劉基鴻，他也在2023年龍隊奪下總冠軍的那一季，繳出136安和16轟的生涯單季最佳成績。只是近兩年在帳面數據上，劉基鴻的表現都未達到球團期待，他在去年季後不但自己找了體能訓練師強化身體素質，也和隊友吉力吉撈．鞏冠和李凱威一同訓練，「我們會邊打邊拍影片，再從中找出缺失去改善。」

請繼續往下閱讀...

龍隊去年戰績只打出第5名，加上去年季後王牌徐若熙又行使旅外自由球員權利赴日，劉基鴻則以正向思考去看待，除了自身積極強化，希望能夠幫助球隊，也認為愈多好手旅外，能夠鼓勵更多人進來後，還有想再拚出去的動力，「打者像是安可出去，代表中職打者也有機會，更讓我覺得必須對自己負責，要更自律。」

劉基鴻上個月向女友求婚成功，也讓他覺得必須更有責任感，「換個方向想，家裡也多了一個後盾可以支持我。」過去兩年未打出好的成績，他認為在身體素質和技術方面都沒有做到位，也期許自己在春訓期間把身體強度拉高，趕快銜接到可以比賽的感覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法