UBA》賽史第一人！台師大莊政隆本季第3度大三元到手

莊政隆繳出18分、15助攻、13籃板大三元數據（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣師大今天靠著莊政隆繳出18分、15助攻、13籃板，本季第3度攻下大三元數據，寫下UBA第一人紀錄，助隊以106：70輕取義守大學，拿下本季第7勝，但已確定無緣大專聯賽公開男一級8強。

政治大學、國立體大、健行科大、虎尾科大、輔仁大學和虎尾科大共6隊已率先取得8強門票，而過去都是8強固定班底的台師大，在當家得分好手林韋愷畢業後，本季進入換血期後打得跌撞，今天賽前僅以6勝7負排在第9名，還落後中信學院、台灣藝大。

已經沒有輸球本錢的台灣師大，今天上半場就取得50：37領先，第三節更是加足馬力，打出30：16的狂潮擴大分差，最後沒讓義守有任何反撲機會，以36分差勝出。

前一場對上虎尾科大攻下大三元的莊政隆，今天再靠著全能身手繳出大三元，也是他本季第3度大三元到手，一舉締造UBA史上第一人紀錄，而過去只有游艾喆曾在111學年度完成單季2次大三元。

另外，廖子程也有36分進帳，李翊銨拿25分，潘彥愷攻下11分，都是台師大贏球功臣。義守則以謝葉俊祥替補的19分表現最佳，柯中凱15分居次。

廖子程轟36分（記者吳孟儒攝）

