桌球》19歲新星張佑安正式簽約東京木下 成為林昀儒、松島輝空隊友

張佑安加入日本T聯賽東京木下隊，和林昀儒成為隊友。（取自東京木下官網）

〔記者許明禮／台北報導〕19歲張佑安和日本T聯賽東京木下大師隊簽下2年合約，正式成為台灣一哥林昀儒的隊友，最快2月15日東京木下迎戰TT彩玉，就可看見台灣兩大左手高手並肩作戰。

去年在WTT新加坡青少年大滿貫賽勇奪U19歲組男單冠軍的張佑安，目前也是林昀儒的陪練員之一，在小林的力薦之下

加入東京木下。張佑安在2023-24年球季也曾和日本T聯賽的岡山鉚釘隊簽約，但因賽程和WTT比賽撞期並未上場。

東京木下目前陣容堅強，除了世界排名前十的兩大主力林昀儒、松島輝空，還有川上流星、吉山僚一、吉村和弘等日本好手，外援則有中國名將閰安、南韓朴康賢、香港新秀陳顥樺，其中林昀儒、松島、朴康賢和陳顥樺都是左手持拍。據了解，木下會簽下張佑安，就是希望小林、松島等主將參加WTT冠軍賽不在時，左手持拍的張佑安能搭配雙打。

張佑安表示，「日本T聯賽是世界水準極高，競爭激烈的職業聯賽，能站上這個舞台，對我而言，既是挑戰也是重要的學習成長機會，期待能在這高強度的比賽中持續突破自我，與來自日本及其他國家的優秀選手交流切磋。」

世界排名106的張佑安上週在高雄國訓中心和林昀儒共同訓練6天後，今天上午已飛往海南島參加2月4日開打的亞洲杯桌球賽。

