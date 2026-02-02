中職》沒想過執教千場或500勝在即 葉君璋只記得奪冠後開心不到10分鐘

味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕只差28場、49勝，53歲的味全龍總教練葉君璋就能達成執教1000場、500勝兩大里程碑，今天在斗六球場帶隊春訓時被問及此事，他則表示從未想過自己現在是執教幾場、拿了幾勝，以後也不會多想，就做好份內該做的事，「我倒是很有印象，奪下總冠軍後只開心不到10分鐘，我就在煩惱接下來該做的事了。」

葉君璋從2015年季中接掌義大犀牛兵符，陸續執教義大、富邦和味全，今年是第10個執教球季，生涯累積972場，戰績451勝504敗17和、勝率4成72，9年有3次率隊打進季後賽，包括拿到2次台灣大賽冠軍。

「我幾乎沒有想過這件事情，我現在是幾場、幾勝，我都沒有去想，接下來也不會特別去想。」葉君璋認為能夠有這樣的場數和勝場數，其實是要感謝各個球團願意給他機會，「這不是我個人的成就，所以想這些也沒有意義，接下來就是每場比賽把自己的事情做好。」

不過葉總倒是對於2023年率味全奪冠後的心情很有印象，「我開心的時間，真的是不到十分鐘，就已經在煩惱接下來了。我印象中，奪冠後隔兩天，我就去歐力士進修了啊。」味全是在2023年11月12日拿到重新組隊返回中職的首冠，也是隊史第5冠，該年11月14日葉總就帶著首席教練張建銘等教練團成員，還有當時台灣大賽MVP徐若熙等球員，前往歐力士取經。

「既然球團給我機會，我自己也要努力，有機會去多學、多看，給這支球隊新的想法、新的東西。」葉總在歷經過去兩年球隊戰績不理想後，今年目標就是「打造全新冠軍球隊」，挑戰還在前方。

