NBA》勇士強力追求字母哥？ 格林：我知道的跟你們一樣多

格林、亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限將至，關於公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的潛在交易傳言不斷湧現，勇士隊球星格林（Draymond Green）在自己的播客節目上坦言，他跟大眾一樣對此一無所知。

格林在自己的節目《The Draymond Green Show》上，談到勇士與字母哥的傳言道：「這裡不是那種能讓你挖掘內幕的播客，我真他X的一點頭緒都沒有。我什麼都不知道，我知道的跟你們一樣多，就是我看到和讀到的那些，跟你們看到的一模一樣。」

格林強調，他並不直接了解勇士隊的計劃，但他承認字母哥不確定的未來已在全聯盟引發了連鎖反應：「我確實看到報導說Giannis正準備離開密爾瓦基，無論是在截止日前還是休賽季。顯然這已不可避免，且遲早會發生。那這件事會如何改變交易截止日？全聯盟的人，甚至連我們都會打電話給公鹿，就算不是為了Giannis而打。」

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）週三的報導，金州勇士是4支對字母哥表達強烈興趣的球隊之一，儘管他正受左小腿拉傷困擾，但另一位《ESPN》記者，過往專跑勇士的史雷特（Anthony Slater）的報導透露，勇士隊近期已與公鹿隊進行討論，並願意提出一份相當豐厚的報價。

