中職》腦中的重訓想法要修正 曾仁和收到葉總的第一道課題

〔記者倪婉君／斗六報導〕在效力樂天桃猿5季後，曾仁和去年季後未被列入60人契約保留名單，今年轉披味全龍球衣，他目前在春訓以先發身分調整，希望能分擔徐若熙旅日之後的局數。只是味全總教練葉君璋已針對重量訓練，給曾仁和下了第一道課題，希望他不要再去做很重的重量訓練，而是做到痠的程度就好，必須修正腦中的重訓想法，才能減輕腰部負擔。

「葉總有跟我說，不要做到那麼重，對我這種有腰痛的人，建議我去修改。」曾仁和在2023年經典賽集訓期間，就曾因練習時腰部不適，最終遭到割愛，他今天坦言，其實這些年來就是與腰痛共存，醫生說並沒有嚴重到需要動刀的程度，可以藉由訓練去強化。

葉總認為，如果曾仁和繼續做很重的重量訓練，就會容易受傷，「他應該選擇做到痠的程度就好，不必到很重，這是他可以修正的地方，讓自己的下半身更有動力。」曾仁和目前則照著葉總的建議去做改變，「以前練得比較重的時候，身體馬上就能回饋給我，現在做輕一點的，還是會有力量，只是要慢慢去感受。」

曾仁和去年在樂天一軍只出賽9場，累計投18局是他單季最少，但他其實在二軍都有正常出賽，還投到48.2局的量，「我就只能把自己準備好，但一直都沒有叫我上去，我就把二軍賽事完成。」

