MLB

MLB》凡人如何應對塞揚獎史基斯火球？火辣女友親自體驗：只有恐懼

2026/02/02 21:46

史基斯與鄧恩。（資料照，路透）史基斯與鄧恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊新科塞揚強投，同時也是經典賽美國隊王牌投手之一的史基斯（Paul Skenes），他的女友、知名體操運動員鄧恩（Livvy Dunne）在近期分享他跟自己男友「投打對決」的影片，並用一句話反映出那些被史基斯摧殘的打者們的心境。

鄧恩是路易斯安那州立大學（LSU）的知名體操選手，其優異的表現與姣好的身材，讓他不僅成為《運動畫刊》泳裝版的封面模特兒，在IG上更有多達533.5萬追蹤，比他男友72.9萬多上許多。

而在這個週末，鄧恩親身體驗了全大聯盟打者們共同的噩夢，他站上了打擊區，面對自己男友：海盜隊新科國聯塞揚獎得主史基斯。

大聯盟記者Jeffrey Lutz稱讚鄧恩，面對史基斯的火球（儘管他可能有稍微放水減速），鄧恩依舊能在打擊區上站穩腳步，不過這位體操好手的第一反應，就跟那些經常被史基斯壓制的對手一模一樣：動也不動。

鄧恩在他自己的IG限時動態分享面對男友火球的心得，鄧恩稱此次對決是「信任的終極考驗」，並用簡單的一句話概括：「只有恐懼。」Lutz表示，幸運的是，鄧恩不必再面對自己的男友，只不過對聯盟的打者們，可就沒有這麼幸運了。

鄧恩。（資料照，路透）鄧恩。（資料照，路透）

