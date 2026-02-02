自由電子報
體育 網球

澳網》球王艾卡拉茲首捧獎盃 皇家展覽館花園拍冠軍帥照

2026/02/02 22:00

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）週日首度勇奪澳洲網球公開賽男單冠軍，並締造史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」紀錄，22歲西班牙世界球王週一依大會傳統，抱著獎盃在墨爾本市皇家展覽館花園拍照，留下別具意義的歷史畫面。

艾卡拉茲開季在南半球連戰皆捷，一舉突破連2年澳網8強止步障礙，4強先通過5小時27分鐘的5盤大戰考驗，強忍抽筋力退德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）；壓軸戰當今球王又後來居上，歷經4盤激鬥大逆轉「三巨頭」最後一人的38歲塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），墨爾本公園破天荒攻頂，笑擁職業生涯第7座大滿貫冠軍，當晚艾卡拉茲就與家人朋友在旅館房間內慶功，共享披薩、啤酒、香檳等他最喜愛的美食佳餚。

身為國際精品LV品牌大使，隔天艾卡拉茲以一襲黑色休閒裝扮帥氣現身，在當地著名景點皇家展覽館花園中，迎著燦爛陽光拍攝大會冠軍系列照，「我還是不敢相信我做到了，完成生涯大滿貫就像夢想成真，我仍然享受這美妙時刻，永遠忘不了大家的支持與熱愛。」即將轉戰2月9日鹿特丹男網賽的他，準備在這項ATP500等級職業賽尋求衛冕。

