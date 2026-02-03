羽球》亞團賽今登場！林俊易領軍男團 許玟琪享受團體賽氛圍

林俊易。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026亞洲羽球團體錦標賽今在中國青島點燃戰火，台灣男團由「左手重砲」林俊易領銜出擊，搭配本季首度出賽的王齊麟／邱相榤等人，女團方面則由新台灣一姐邱品蒨、許玟琪領銜，力拚改寫隊史最佳成績。

每兩年舉辦一次的亞團賽男、女團分開進行，小組賽各有4小組，取分組前二晉級8強，過去台灣男、女團最佳成績皆為8強。

今年台灣一哥周天成並未參賽，男單由林俊易領銜，加上王子維、李佳豪、戚又仁，男雙則有王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒、李芳任／李芳至，小組賽和香港、南韓同組。

女團方面，女單由目前世界排名14的邱品蒨領銜，另外還有林湘緹、宋碩芸、許玟琪，女雙則有林芝昀／許尹鏸、許雅晴／宋祐媗和張淨惠／楊景惇，小組賽和南韓、新加坡同組，而這次南韓女團由世界球后安洗瑩領軍，預料是場硬仗。

許玟琪表示，其實比較喜歡團體賽的氣氛，「平常巡迴賽大多都是為了自己的成績去拚，但團體賽不一樣，肩負國家榮譽的感覺，隊友們彼此也會互相加油打氣，很喜歡這樣的氛圍。」

許玟琪去年大多以學校課業為主，她透露，去年12月時留在國家隊訓練，不斷地調整，但今年開季的前幾場比賽，還沒有準備到很好，「所以印尼那一站結束後，我先回台灣繼續訓練，希望把狀況慢慢拉回來。」目前已經碩二的她，學校的課已經修得差不多，現在一邊比賽一邊準備碩士論文，相對有更多時間訓練，展望今年賽季，她也會繼續為名古屋亞運資格努力。

昨晚台灣隊選手也已經去適應場地，這次女團小組賽要碰上南韓和新加坡，許玟琪表示，不會想太多，盡全力去打，好好享受比賽。

