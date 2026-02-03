經典賽》剛以22億約加盟道奇 終結者狄亞茲三度為波多黎各出征

狄亞茲。（取自大聯盟官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，大聯盟官方今天透過社群媒體X上宣布，剛加盟洛杉磯道奇隊的明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），確定披上波多黎各的戰袍，生涯第三度參與經典賽戰場。

狄亞茲在2023年經典賽對多明尼加的比賽中贏球，他當下開心慶祝卻不慎離奇受傷，當時只能坐輪椅離場，經檢查後為右膝髕骨韌帶撕裂，2023年整季報銷。

如今狄亞茲確定將為波多黎各出戰經典賽，而巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）也確定代表波多黎各參加經典賽。

狄亞茲去年在大都會出賽62場，交出6勝3敗、防禦率1.63，貢獻28次救援成功，共投66.1局賞98次三振，被打擊率僅1成64，每局被上壘率為0.87。狄亞茲季後離開紐約，以3年6900萬美元（約新台幣22億）轉戰衛冕軍道奇。

此外，波多黎各先前不滿自家太多球星因保險問題無法打經典賽，威脅要退出賽事，引發大聯盟官方高度重視。

像是大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）原本因保險問題無法參加WBC，根據當地媒體《Primera Hora》指出，波多黎各棒協正與一家私人保險公司討論林多的保險，並將尋求大聯盟和大都會隊的批准。

波多黎各是本屆經典賽A組的主辦國，與加拿大、哥倫比亞、古巴、巴拿馬同組。

