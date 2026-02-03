自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》剛以22億約加盟道奇 終結者狄亞茲三度為波多黎各出征

2026/02/03 07:45

狄亞茲。（取自大聯盟官方社群媒體X）狄亞茲。（取自大聯盟官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，大聯盟官方今天透過社群媒體X上宣布，剛加盟洛杉磯道奇隊的明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），確定披上波多黎各的戰袍，生涯第三度參與經典賽戰場。

狄亞茲在2023年經典賽對多明尼加的比賽中贏球，他當下開心慶祝卻不慎離奇受傷，當時只能坐輪椅離場，經檢查後為右膝髕骨韌帶撕裂，2023年整季報銷。

如今狄亞茲確定將為波多黎各出戰經典賽，而巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）也確定代表波多黎各參加經典賽。

狄亞茲去年在大都會出賽62場，交出6勝3敗、防禦率1.63，貢獻28次救援成功，共投66.1局賞98次三振，被打擊率僅1成64，每局被上壘率為0.87。狄亞茲季後離開紐約，以3年6900萬美元（約新台幣22億）轉戰衛冕軍道奇。

此外，波多黎各先前不滿自家太多球星因保險問題無法打經典賽，威脅要退出賽事，引發大聯盟官方高度重視。

像是大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）原本因保險問題無法參加WBC，根據當地媒體《Primera Hora》指出，波多黎各棒協正與一家私人保險公司討論林多的保險，並將尋求大聯盟和大都會隊的批准。

波多黎各是本屆經典賽A組的主辦國，與加拿大、哥倫比亞、古巴、巴拿馬同組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中