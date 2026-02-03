北韓男足罕見移訓中國 友誼賽連贏3場靠「強大精神力和執行力」

北韓男子國家足球隊正在中國進行冬季集訓，顯示北韓運動員參與海外活動及國際體育賽事的頻率正在增加。圖為北韓男足。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕專門報導北韓消息的《NK新聞》2日證實，北韓男子國家足球隊正在中國進行冬季集訓，顯示北韓運動員參與海外活動及國際體育賽事的頻率正在增加。據悉，北韓隊在集訓期間分別與中國超級足球聯賽（中超）球隊雲南玉昆足球俱樂部，以及重慶、海口地區的業餘球隊進行3場友誼賽，全部獲勝。

《韓聯社》報導，據當地足球界人士介紹，北韓男足自上月10日起先後前往中國重慶、昆明和海口展開訓練。北韓隊比賽的相關公告、照片及影片等內容，透過相關人士在中國社群媒體上發布。

1名中國球隊相關人士還在社群媒體發布影片，記錄了其與前北韓國腳、現任球隊經紀人金永峻進行的簡短交流。金永峻在影片中表示，為提升球隊整體水準，應持續加強與中國球隊交流，並稱北韓隊的優勢在於「強大的精神力和執行力」。

《NK新聞》分析，本次海外冬訓顯示北韓運動員參與海外活動及國際體育賽事的頻率正在增加。

北韓女子排球隊本月1日參加在白俄羅斯明斯克（Minsk）舉行的國際女子排球賽事，獲得第4名；1月29日，還有4名北韓田徑國家隊隊員被發現搭乘前往中國天津的列車，預計將參與本月6日至8日舉行的「亞洲室內田徑錦標賽」。

