MLB》水手隊傳做三方交易 將換來金手套工具人多諾文

多諾文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，水手隊正與紅雀、光芒達成一項三方交易，水手隊將獲得28歲明星工具人多諾文（Brendan Donovan）。

《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上補充，水手在這次的三方交易中拿到多諾文；紅雀隊獲得「左右開投」投手塞英傑（Jurrangelo Cijntje）、20歲外野手皮特（Tai Peete）、萊德貝特（Colton Ledbetter）、一個補償選秀權；光芒則拿到三壘手威廉森（Ben Williamson）。

請繼續往下閱讀...

現年29歲的多諾文去年首度入選明星賽，整季118場，交出10轟、50分打點，打擊率2成87，整體攻擊指數（OPS）為0.775，被三振率僅13％。

多諾文生涯在大聯盟4個賽季，平均打擊率2成82，累積40轟；此外，多諾文也是2022年國聯工具人金手套得主。

多諾文在休賽季與紅雀隊達成1年580萬美元的合約，避免薪資仲裁。多諾文最快在2027年季後成為自由球員。帕桑撰文提到，紅雀隊曾考慮與簽長約、而不是交易他，但雙方沒有達成合約共識。

去年挺進美聯冠軍賽的水手隊，休賽季失去明星二壘手波蘭柯（Jorge Polanco），如今透過交易補進多諾文，盼能填補內野中線戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法