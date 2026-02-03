NBA》22分大逆轉！ 黃蜂7連勝追平隊史10年最長紀錄

黃蜂打出一波7連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日狀況極佳的黃蜂，今天主場出戰鵜鶘，最終克服全場最多落後22分的劣勢，以102比95逆轉收下7連勝，追平近10年球隊最長連勝紀錄。

此戰黃蜂一開始就發生意外，明星後衛小波爾（LaMelo Ball）救球時與總教練李伊（Charles Lee）相撞，並且撞破眼角，好在回休息室治療之後，還是可以重返比賽，不過第二節依然被鵜鶘最多拉開22分差、雙位數落後進入下半場。

請繼續往下閱讀...

第三節黃蜂開始反擊，將落後縮小到個位數，決勝節前段小波爾一次灌籃反超比數，終場前1分15秒小波爾兩罰命中，將領先擴大到10分鎖定勝局，該節黃蜂拿24分不算多，不過把鵜鶘單節分數壓在13分，最終完成逆轉。

此戰小波爾帶傷攻下全隊最高24分，新人射手庫尼普爾（Kon Knueppel）17分，米勒（Brandon Miller）則有16分；鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）27分全場最高，威廉森（Zion Williamson）貢獻14分11籃板。

黃蜂今天全場發生17次失誤、最多落後22分，不過最終克服這些劣勢取勝，目前7連勝，追平球隊2016年3月以來最多紀錄，當時林書豪還是黃蜂的一員。

