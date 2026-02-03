自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》用再見轟拿下冠軍金盃！藍鳥宣布將為傳奇卡特製作雕像

2026/02/03 10:06

藍鳥傳奇球星卡特。（資料照，法新社）藍鳥傳奇球星卡特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今年將迎來50周年紀念，而球團今天也公布消息，將在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）設立傳奇球星卡特（Joe Carter）的雕像，以紀念他在球員時期幫助球隊拿下世界大賽冠軍的精采表現。

3月將滿66歲的卡特，球員時期曾經歷16年的大聯盟球季，其中在1991年到1997年效力藍鳥，也成為他最具代表性的一段時期，期間入選過5屆明星賽，例行賽1039場繳出.257/.308/.473的打擊三圍，OPS+104，外帶203支全壘打與736分打點。

其中卡特在歷史留名的瞬間，要回到1993年的世界大賽，當時面對費城人已經取得3勝2敗的聽牌優勢，第6戰進入9局下半時藍鳥仍以1分落後，不過在一、二壘有人的情況下，卡特大棒一揮扛出左外野大牆外形成再見全壘打，幫助球隊戲劇性的拿下二連霸。

卡特成為1960年馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）之後，第2位用再見全壘打幫助球隊拿下世界大賽冠軍的球員，也成為藍鳥球迷津津樂道的一場比賽，而今年球團藉著50周年之際，製作雕像來紀念球團的高光歷史，並在美國時間7月18日揭幕，將坐落於羅傑斯中心的5、6號門之間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中