MLB》用再見轟拿下冠軍金盃！藍鳥宣布將為傳奇卡特製作雕像

藍鳥傳奇球星卡特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今年將迎來50周年紀念，而球團今天也公布消息，將在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）設立傳奇球星卡特（Joe Carter）的雕像，以紀念他在球員時期幫助球隊拿下世界大賽冠軍的精采表現。

3月將滿66歲的卡特，球員時期曾經歷16年的大聯盟球季，其中在1991年到1997年效力藍鳥，也成為他最具代表性的一段時期，期間入選過5屆明星賽，例行賽1039場繳出.257/.308/.473的打擊三圍，OPS+104，外帶203支全壘打與736分打點。

其中卡特在歷史留名的瞬間，要回到1993年的世界大賽，當時面對費城人已經取得3勝2敗的聽牌優勢，第6戰進入9局下半時藍鳥仍以1分落後，不過在一、二壘有人的情況下，卡特大棒一揮扛出左外野大牆外形成再見全壘打，幫助球隊戲劇性的拿下二連霸。

卡特成為1960年馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）之後，第2位用再見全壘打幫助球隊拿下世界大賽冠軍的球員，也成為藍鳥球迷津津樂道的一場比賽，而今年球團藉著50周年之際，製作雕像來紀念球團的高光歷史，並在美國時間7月18日揭幕，將坐落於羅傑斯中心的5、6號門之間。

OTD 30 years ago, Joe Carter touched ‘em all, and the @BlueJays won their second consecutive #WorldSeries. pic.twitter.com/SrnLlcYymt — MLB （@MLB） October 23, 2023

