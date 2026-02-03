自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》字母哥可能擔憂與柯瑞聯手的影響？ 美媒指與杜蘭特有關

2026/02/03 10:22

柯瑞（左）、亞德托昆波（右）。（資料照，美聯社）柯瑞（左）、亞德托昆波（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中交易大限將在台灣時間2月6日只剩下3天，傳出勇士隊有興趣網羅公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），但根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）撰文提到，外界有人懷疑，亞德托昆波可能不想承受當年「KD」杜蘭特（Kevin Durant）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）聯手而遭受的批評。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊已向積極尋求交易亞德托昆波的球隊提出報價，公鹿隊希望能拿到一位年輕的頂級新秀、或是大量的選秀權。目前熱火、灰狼、勇士、尼克是最積極追求「字母哥」的球隊。

費雪在Substack平台的「The Stein Line」中指出，聯盟消息人士透露，金州勇士已經注意到近期的一些傳聞，指出不能再假設亞德托昆波會像外界過去認為那樣，對前往柯瑞所在的城市和球隊感到高度嚮往。

「外界有人懷疑，亞德托昆波可能會對加入一支年齡偏大的球隊，或者面對杜蘭特至今仍在承受與柯瑞聯手而遭受的那種批評，感到有些卻步。」費雪撰文寫道。

亞德托昆波在1月下旬遇到右小腿拉傷，預計將缺席4至6週。本季他出賽30場，平均交出28分、10籃板、5.6助攻的表現。公鹿隊目前戰績18勝29敗居東部第12名。

杜蘭特在2016年夏天離開雷霆隊，重磅加盟勇士，與柯瑞聯手，幫助勇士連2個賽季奪冠。

