NBA》「梭哈」追逐字母哥拚冠 勇士可能送走巴特勒？

巴特勒（左）、亞德托昆波（右）。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA交易大限倒數計時，目前最受矚目的還是公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去向，目前傳出勇士、灰狼等隊都積極追逐他，ESPN的交易包裹預測指出，勇士可能打包巴特勒（Jimmy Butler III）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和多枚首輪籤來尋求交易。

外媒消息指出，目前勇士、灰狼、熱火、暴龍、拓荒者和七六人等隊都有意追逐字母哥，但目前呼聲最高的可能還是勇士和灰狼。ESPN交易包裹預測當中，勇士可能打包巴特勒、庫明加、波傑姆斯基外加4到5枚首輪選秀籤，公鹿則送出字母哥和透納（Myles Turner）。

內文指出，公鹿可以藉由這些選秀籤來打造新的年輕陣容，而巴特勒在傷癒回歸後也能隨即為球隊做出貢獻，勇士也能透過這次交易，補足前場人手。

有趣的是，字母哥的動向聯盟球員也相當關注，太陽球員布魯克斯（Dillon Brooks）近日在直播上爆料，他聽說字母哥會去勇士。他也直言，倘若讓柯瑞（Stephen Curry）和字母哥聯手，這對於其他球隊而言將會是場噩夢，「若真是這樣，全聯盟都玩完了。」

