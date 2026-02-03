自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「梭哈」追逐字母哥拚冠 勇士可能送走巴特勒？

2026/02/03 10:21

巴特勒（左）、亞德托昆波（右）。（資料照，路透）巴特勒（左）、亞德托昆波（右）。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA交易大限倒數計時，目前最受矚目的還是公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去向，目前傳出勇士、灰狼等隊都積極追逐他，ESPN的交易包裹預測指出，勇士可能打包巴特勒（Jimmy Butler III）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和多枚首輪籤來尋求交易。

外媒消息指出，目前勇士、灰狼、熱火、暴龍、拓荒者和七六人等隊都有意追逐字母哥，但目前呼聲最高的可能還是勇士和灰狼。ESPN交易包裹預測當中，勇士可能打包巴特勒、庫明加、波傑姆斯基外加4到5枚首輪選秀籤，公鹿則送出字母哥和透納（Myles Turner）。

內文指出，公鹿可以藉由這些選秀籤來打造新的年輕陣容，而巴特勒在傷癒回歸後也能隨即為球隊做出貢獻，勇士也能透過這次交易，補足前場人手。

有趣的是，字母哥的動向聯盟球員也相當關注，太陽球員布魯克斯（Dillon Brooks）近日在直播上爆料，他聽說字母哥會去勇士。他也直言，倘若讓柯瑞（Stephen Curry）和字母哥聯手，這對於其他球隊而言將會是場噩夢，「若真是這樣，全聯盟都玩完了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中