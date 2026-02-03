MLB》運動家新星威爾森正式簽約！坦言對前大都會打擊王到來感到興奮

運動家與威爾森在拉斯維加斯進行簽約儀式。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家近期與游擊新星威爾森（Jacob Wilson）簽下長達7年的延長合約，並於今天進行簽約儀式，他除了很開心能在未來幾年繼續與隊友打拚外，也對即將一起並肩作戰的麥克尼爾（Jeff McNeil）到來感到興奮。

目前23歲的威爾森，在去年、也是他生涯第2年大聯盟球季，就繳出十分驚豔的成績單，累計125場出賽繳出.311/.355/.444的打擊三圍，外帶13發全壘打進帳，wRC+高達121，除了入選生涯首次明星賽，季後的新人王票選也排名第2，僅次於隊友柯茲（Nick Kurtz）。

近兩年頻頻砸銀彈留住自家主力的運動家，也在近日與威爾森達成7年7000萬美元的延長合約，這份合約將一路到2032年球季結束，並附帶2033年的球員選項，這讓球團避免了與他在2027到2029年季後的薪資仲裁，以及2030年結束之後可能提出自由球員的風險。

運動家自去年起就與多位主力簽下延長合約，確立未來球隊的核心陣容，除了威爾森外，還包括24歲新星強打索德斯東（Tyler Soderstrom，7年8600萬美元）、31歲外野手兼指定打擊魯克（Brent Rooker，5年6000萬美元）以及25歲前大物外野手巴特勒（Lawrence Butler，7年6550萬美元）預計接下來要綁住的將會是柯茲以及捕手蘭利斯（Shea Langeliers）。

今天威爾森與球團在運動家2028年將進駐的城市拉斯維加斯進行簽約儀式，他受訪時也針對這份延長合約提出看法：「我們這裡有一個非常特別、每天都全力以赴的團隊。對我來說，想到未來7、8年都能和這些夥伴一起在場上奮戰，做出這個決定其實很容易。」

除了留住自家主力外，休賽季運動家也透過交易，延攬前大都會明星打擊王麥克尼爾，讓球團戰力更上一層樓，這讓威爾森感到非常興奮，「他有多年的大聯盟經驗而且還打得非常成功，如今球團又多了一位具備領袖氣質的選手，我很開心能有機會向他學習，這對我們這些年輕選手來說十分感激。」

